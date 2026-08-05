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Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio en Estación Central dejó como saldo un hombre fallecido

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un incendio se registró este miércoles en un edificio ubicado en Conde del Maule con Radal del Obispo Francisco Anabalón Duarte, en la comuna de Estación Central, siniestro que dejó a un hombre fallecido.

De acuerdo a información preliminar, la víctima -aparentemente residente- cayó desde el departamento ubicado en el piso 18 tras comenzar las llamas.

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