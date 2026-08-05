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Incendio en Estación Central dejó como saldo un hombre fallecido
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| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un incendio se registró este miércoles en un edificio ubicado en Conde del Maule con Radal del Obispo Francisco Anabalón Duarte, en la comuna de Estación Central, siniestro que dejó a un hombre fallecido.
De acuerdo a información preliminar, la víctima -aparentemente residente- cayó desde el departamento ubicado en el piso 18 tras comenzar las llamas.