El comentarista de Cooperativa Deportes, Sebastián Esnaola, examinó las dificultades que enfrenta el fútbol chileno en materia de planificación de partidos. En ese contexto, aseguró que el encuentro de Universidad de Chile se disputará principalmente por el temor a afectar los derechos televisivos de TNT Sports. Además, se refirió a la demanda presentada por Unión Española contra la ANFP.

