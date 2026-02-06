Previo a que el Congreso chileno discuta prohibir a menores el acceso a redes sociales, una idea que toma fuerza en varios países, el investigador Patricio Cabello, del Centro para el Bienestar y Desarrollo de Adolescentes y Niños en la Era Digital (BAND), abogó en Cooperativa por que, en cambio, se opte por regular a las empresas responsables de estas plataformas.

"Cuando (el sistema) está totalmente desregulado, y solo me preocupo de prohibirlo a los niños, dejo fuera a un actor importante: la industria, y por ende, la necesidad urgente de tener una institucionalidad que se ocupe de ella", planteó el académico en Una Nueva Mañana, apuntando que la mayoría de las firmas "no tiene direcciones comerciales en los países en que operan, incluido el nuestro".

Si bien reconoce que "las reformas políticas son procesos lentos, de discusión compleja, especialmente cuando se trata de regular un mercado, y en la actualidad, no estamos en una ola de interés de regulación" de tales plataformas, insistió en la importancia de que el Estado limite sus facultades.

A la vez, Cabello emplazó: "No dejemos de mirar a los niños y niñas como agentes: tienen algo que decir y que hacer. No son agentes pasivos que reciben lo que ocurre en las redes, como a veces los quieren retratar algunos".

LEER ARTICULO COMPLETO