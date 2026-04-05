Incendio en piso 17 de edificio dejó a una persona asfixiada en Santiago

Un incendio se registró en un departamento del piso 17 de un edificio ubicado en la intersección de Eleuterio Ramírez con Arturo Prat, en la comuna de Santiago, donde resultó una persona afectada por asfixia.

El teniente primero de la 20ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Camilo Cubillos, precisó que "se acudió al piso 17 encontrando una persona en su interior, la cual resultó con asfixia. Está siendo trasladada por el 131 para descartar quemaduras en vías aéreas".

Si bien, se desconoce el origen de las llamas, se confirmó que el fuego inició en uno de los dormitorios. Bomberos controló la emergencia y no hubo propagación a departamentos colindantes.