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Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio en Santiago Centro destruyó parte de un restaurante y un hostal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Un incendio afectó la noche de este lunes un inmueble de tres pisos ubicado en la esquina de Maturana con Catedral, en la comuna de Santiago. La emergencia movilizó a 16 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago y cerca de 120 voluntarios.

Según los antecedentes preliminares, el fuego se habría iniciado en el entretecho del primer nivel, donde funciona un restaurante, y se propagó hacia las dependencias de un hostal que ocupa los dos pisos superiores. El siniestro logró ser circunscrito y puesto en vías de control sin riesgo de afectación a inmuebles colindantes, sin registrar lesionados.

Tras finalizar las labores de extinción, ventilación y remoción de escombros, el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago asumió los peritajes para determinar la causa exacta del fuego. Durante todo el procedimiento, el tránsito vehicular en el sector se mantuvo cortado.

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