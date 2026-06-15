Suspenden clases este lunes en colegios públicos de Cerrillos por mala calidad del aire tras incendio

A raíz del incendio industrial ocurrido este domingo en la comuna de Cerrillos, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina tomó la determinación de suspender las clases para el inicio de la semana. La medida responde al deterioro atmosférico en la zona, producto del humo y las partículas contaminantes emanadas de la emergencia.

"Debido a las malas condiciones de calidad del aire registradas en la comuna de Cerrillos como consecuencia del incendio ocurrido durante este domingo 14 de junio, se ha determinado la suspensión de clases para este lunes, en todos los establecimientos educacionales públicos dependientes de nuestro Servicio Local", señalaron desde la institución.

La suspensión no solo afecta al estudiantado, sino que se extiende a todo el personal que da vida a los centros educativos. El objetivo es evitar la exposición prolongada a elementos nocivos que aún persisten en el ambiente tras el incendio.