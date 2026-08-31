Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.8°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Investigan ataque a balazos contra auto en Cerro Navia

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El vehículo fue localizado con cerca de 11 impactos de bala frente a departamentos.

Investigan ataque a balazos contra auto en Cerro Navia
 ATON (archivo)

Equipos especializados despliegan peritajes en el sitio para dar con el dueño del móvil y los atacantes.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un vehículo con cerca de 11 impactos de bala fue hallado durante la mañana de este lunes en la comuna de Cerro Navia, lo que movilizó a personal policial para iniciar las primeras diligencias investigativas.

El hecho se registró en Avenida Costanera Sur, lugar donde el automóvil se encontraba estacionado en la vía pública, afuera de un conjunto de departamentos.

De acuerdo con las primeras hipótesis que maneja la policía, el ataque percutado por desconocidos podría responder a un acto de amedrentamiento.

Durante el incidente no se reportaron personas lesionadas, mientras que los efectivos trabajan para dar con el paradero del propietario del móvil.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada