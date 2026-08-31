Investigan ataque a balazos contra auto en Cerro Navia

Un vehículo con cerca de 11 impactos de bala fue hallado durante la mañana de este lunes en la comuna de Cerro Navia, lo que movilizó a personal policial para iniciar las primeras diligencias investigativas.

El hecho se registró en Avenida Costanera Sur, lugar donde el automóvil se encontraba estacionado en la vía pública, afuera de un conjunto de departamentos.

De acuerdo con las primeras hipótesis que maneja la policía, el ataque percutado por desconocidos podría responder a un acto de amedrentamiento.

Durante el incidente no se reportaron personas lesionadas, mientras que los efectivos trabajan para dar con el paradero del propietario del móvil.