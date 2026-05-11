Parisi y agresión a Olivares: Estamos muy preocupados de ese tipo de violencia

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, lamentó este lunes la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares -militante de su partido- en Olmué.

Según informó el Ministerio Público, el parlamentario fue golpeado de puño en el rostro por un sujeto que, de forma posterior, lo empujó y lo volvió a agredir en suelo.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Parisi afirmó que se comunicó con Olivares para conocer su estado de salud y aseguró que están "muy preocupados de ese tipo de violencia".

"No queríamos que saliera en la prensa. Lo tratamos de demorar lo más posible, porque era un día especial para las mamás y esto podía distraer la atención que requieren y que tiene que ser así", afirmó el otrora abanderado del PDG.

Consultado sobre la imagen del diputado Olivares, quien ha estado en la polémica por su perfil provocador, como el uso de una capa prusiana que recuerda al dictador Augusto Pinochet, Parisi dijo que ese tipo de acritudes "no las comparto, pero no soy quién para andar juzgando ese tipo de decisiones"

Añadió que, aunque le gustaría que no se usaran ciertos símbolos, no se considera "inspector de liceo", reafirmando el respeto por la libertad individual.

A pesar de las controversias que puedan rodear a figuras individuales, el líder del PDG destacó que Olivares "siempre está en la calle, en el terreno con la gente".

Violencia política

Respecto a la violencia política, Parisi también lamentó que el Presidente José Antonio Kast "se olvidara" y no realizara una condena por lo sucedido con el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien denunció recibir amenazas de muerte tras haber anunciado un "tsunami" de indicaciones al Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

"Creo que eso tampoco corresponde, independiente de que estén tratando de hacer un punto político o algunos podrían decir boicotear una megarreforma, hay que hacer también el reconocimiento que no corresponde lo de Jaime Araya", puntualizó.