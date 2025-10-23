Macul: Conductor se resistió a detención y derribó a un carabinero a golpes

Durante la madrugada de este jueves, un funcionario de Carabineros fue golpeado en la comuna de Macul por un conductor que se resistió a una detención.

El incidente ocurrió en calle Los Cedros, luego de que un dueño de casa denunciara un vehículo mal estacionado. Poco después el propietario del auto llegó al lugar y, en presencia de la policía, amenazó de muerte al denunciante.

Al ser notificado de su detención, el conductor "cambia su actitud y comienza a agredir de manera violenta con golpes de puño en diferentes partes del rostro, la cabeza y el cuello al carabinero, lo que generó que (el uniformado) caiga el suelo desplomado", dijo el capitán Claudio Medina, comisario de la 46a Comisaría de Macul.

"Rápidamente, los demás miembros de la patrulla lograron la reducción del imputado y lograron controlar la situación", agregó la autoridad, quien confirmó que el carabinero lesionado fue trasladado al hospital institucional, donde se constataron lesiones leves.