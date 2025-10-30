Más de 100 familias fueron desalojadas de la toma Unión Sin Fronteras de Placilla

Más de 100 familias fueron desalojadas este jueves de la toma "Unión Sin Fronteras" de Placilla, en el sector alto de Valparaíso, un terreno de 12 hectáreas que fue ocupado ilegalmente por más de seis años.

Al momento de la ejecución, se estima que en el lugar quedaban menos de 40 personas y 15 estructuras, una cifra muy inferior a las más de 100 familias que originalmente habitaban el campamento.

La acción se llevó a cabo luego de que, en enero de este año, quedara ejecutoriada la sentencia de demolición por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que otorgó un plazo de seis meses para que las familias abandonaran voluntariamente el recinto.

"Ha habido todo un proceso de abandono, de desarme, incluso se ha contado con apoyo de algunas organizaciones, por ejemplo, Techo para Chile, que ha estado apoyando en desarmar para que las familias puedan retirar sus enseres y puedan retirar sus materiales", informó Yanino Riquelme, delegado presidencial de la Región de Valparaíso.

"Entendemos que hoy día prácticamente no hay niños acá, eso es una buena noticia. Las familias tomaron los resguardos y se retiraron con los niños. Ahora, de todas maneras hay un equipo especializado de parte de la Municipalidad de Valparaíso para atender esas situaciones en caso de que sea necesario", agregó.

La autoridad también indicó que se realiza "una planificación para el uso de los albergues durante tres días. La experiencia que hemos tenido en otros desalojos es que prácticamente la gente no usa los albergues, finalmente usa sus redes de apoyo".

Procedimiento normal, pese a incidentes

La general de la zona Valparaíso de Carabineros, Patricia Vásquez, explicó que el procedimiento se desarrolló con normalidad, aunque se registraron tres detenidos por mantener órdenes de captura pendientes: "Cuando empezamos a estudiar el desalojo de este sector, habían alrededor de 200 familias. Hoy estamos contabilizando 15 techos y una persona con movilidad reducida", detalló.

"Lógicamente, en un principio, cuando se apersona Carabineros a las 07:00 de la mañana, había barricadas en el sector. Sin embargo, el procedimiento se ha desarrollado como en otras veces, en completa tranquilidad, con agentes de diálogo realizando su trabajo e informando a las personas", destacó la oficial.

Abogado de los dueños del terreno: "Proceso tortuoso"

Diego Pereira, abogado representante de los dueños del terreno, valoró el término del proceso judicial y expresó que "ha sido un proceso tortuoso para los propietarios, toda vez que su terreno se encuentra ocupado hace más de seis años".

"El proceso judicial tardó aproximadamente tres años y medio, y hoy celebramos que por fin se está llevando adelante este lanzamiento de los ocupantes y esperamos llevar adelante la demolición, el cercado del terreno y lograr de una vez por todas la restitución del terreno", complementó.

"Esperamos que este operativo sea un ejemplo para ejecutar otros desalojos que se encuentran pendientes no solo en la Región de Valparaíso, sino que a lo largo de todo Chile, porque el fin último, sin lugar a dudas, es la restitución de los terrenos a sus propietarios, el restablecimiento del derecho de propiedad y el respeto del Estado de Derecho", sostuvo el jurista.