Megaoperativo policial a nivel nacional dejó más de 1.300 detenidos y miles de controles preventivos

Un masivo operativo policial nocturno desplegado de manera simultánea en distintas regiones del país concluyó con más de 1.300 personas detenidas, tras la realización de miles de controles preventivos orientados a combatir la delincuencia y reforzar la seguridad en sectores críticos.

La intervención, coordinada por las instituciones de orden y seguridad durante la tarde y noche del viernes, tuvo como objetivo fiscalizar puntos estratégicos de alta ocurrencia delictual y neutralizar la comisión de delitos a nivel nacional.

Entre los aprehendidos figuran imputados por delitos flagrantes e individuos con órdenes de detención pendientes con la justicia. Paralelamente, las patrullas ejecutaron intensivos controles de identidad y fiscalizaciones vehiculares en las principales arterias urbanas del país.

Las autoridades destacaron también el retiro de circulación de 90 vehículos que circulaban de manera irregular. (FOTO: ATON)

En detalle, el balance oficial dio cuenta de la realización de aproximadamente 36 mil controles preventivos y la formulación de cerca de 2.300 infracciones por diversas faltas.

En materia de incautaciones, las unidades policiales decomisaron 12 kilogramos de droga y sacaron de circulación un total de 23 armas de fuego. Además, se concretó la incautación de 90 vehículos que no contaban con la documentación requerida para transitar.

Las autoridades de seguridad valoraron los resultados de esta ronda preventiva de impacto nacional, destacando que el retiro del armamento y las sustancias ilícitas permite prevenir la comisión de delitos de alta gravedad en los barrios intervenidos.