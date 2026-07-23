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Tópicos: País | Policial

Mujer fingió pedir una pizza para alertar a Carabineros tras amenaza con un arma

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Su propio hijo la habría intimidado con un arma de fabricación artesanal.

Mujer fingió pedir una pizza para alertar a Carabineros tras amenaza con un arma
 Aton
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Una mujer logró pedir ayuda a Carabineros tras fingir que llamaba para encargar una pizza, luego de que su hijo la amenazara con un arma de fuego al interior de una vivienda en Talca, en la Región del Maule.

De acuerdo con el teniente Heriberto Soto, jefe de la Tenencia Talca Oriente, la víctima se comunicó con el teléfono del cuadrante con esa estrategia para alertar a las autoridades sin levantar sospechas.

Fue entonces que personal policial llegó hasta el domicilio y detuvo al hombre, quien presuntamente había intimidado a su madre con un arma de fabricación artesanal.

Carabineros indicó que el procedimiento permitió detener al sujeto y resguardar a la víctima de manera oportuna.

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