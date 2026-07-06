PDI expulsó del país a colombiano que cumplió pena de cuatro años de presidio

Personal de la PDI concretó la expulsión de un ciudadano colombiano que cumplió una condena de cuatro años de cárcel por el delito de robo con violencia y que debe enfrentar a la justicia en su país.

Según explicó el subprefecto Francisco Quezada, "detectives del Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile materializaron la expulsión del territorio nacional del ciudadano colombiano Iván Darío Melichan López, quien tenía una resolución de expulsión administrativa vigente dictada por el Servicio Nacional de Migraciones".

"El extranjero registra en Chile una condena de robo con violencia por la cual fue sentenciado a cuatro años de presidio. Asimismo, mantiene una orden de captura vigente en Colombia para cumplir condena por el delito de violencia intrafamiliar agravada", añadió.

Quezada confirmó que "la medida fue ejecutada mediante un vuelo comercial con destino a la ciudad de Bogotá, en coordinación con las autoridades de ese país".