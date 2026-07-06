Blatter criticó presunto llamado de Trump a Infantino: "El fútbol no debe ser juego de poder político"

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter criticó duramente al organismo rector del fútbol mundial tras la polémica decisión de anular la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun para el duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica luego de que el jugador fuese expulsado en el anterior duelo ante Bosnia-Herzegovina.

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), el exdirigente suizo, quien encabezó la institución entre 1998 y 2015, cuestionó el procedimiento que dejó habilitado al atacante.

"Las tarjetas rojas no se anulan mediante llamadas políticas. Se anulan en virtud de normas, pruebas y organismos independientes", fustigó Blatter.

En esa misma línea, quien dejó su cargo en medio del bullado escándalo de corrupción conocido como "FIFA Gate", agregó: "Si un presidente de los Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA —y un jugador queda repentinamente habilitado antes de un partido de eliminación directa—, la pregunta es inevitable: ¿Hacia dónde vas, FIFA?".

"El fútbol nunca debe convertirse en un terreno de juego para el poder político", sentenció.

La controversia se desató luego de que la FIFA decidiera levantar el castigo por expulsión que pesaba sobre Balogun, permitiendo su presencia en el crucial partido ante los europeos.

De acuerdo con información publicada por la Agencia AFP y el periódico The New York Times, la determinación del ente rector del fútbol se habría producido luego de que Donald Trump llamara personalmente al presidente de la FIFA para solicitar que se revisara la tarjeta roja del futbolista norteamericano.