PDI fiscalizó a migrantes en la "Pequeña Caracas" de Estación Central

La Policía de Investigaciones (PDI) lideró la tarde de este lunes un operativo de fiscalización en el sector de Toro Mazote con la Alameda, en la capitalina comuna de Estación Central.

La acción policial tuvo como eje principal el control migratorio y la detección de posibles perfiles criminales en la zona, conocida por los residentes y autoridades como la "Pequeña Caracas", debido a la alta densidad de población extranjera.

Según se informó, durante el operativo, alrededor de 53 personas fueron interceptadas en situación migratoria irregular.

Estos ciudadanos no quedaron en calidad de detenidos de forma inmediata, sino que iniciaron un proceso de tramitación migratoria. Bajo este mecanismo, la PDI revisará si los fiscalizados mantienen antecedentes penales o requerimientos judiciales pendientes, ya sea en Chile o en el extranjero.

Preocupación por crimen organizado

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, valoró el operativo en el sector, enfatizando que estos operativos no solo responden a un tema administrativo, sino que son importantes para combatir delitos de mayor connotación que han comenzado a gestarse en estos barrios.

"Son más de 50 personas que se están trasladando hoy con personal de la PDI. 50 personas en el sector de Toro Mazote y otras 20, hasta el momento, en el sector de María Rozas Velásquez. Nosotros esperamos que estos operativos se sigan haciendo", destacó el jefe comunal.

En esta línea, afirmó que para la comuna "es muy importante que se realicen de manera sistemática en sectores de alta complejidad", por lo que agradeció la labor policial y llamó a "seguir apoyando este tipo de iniciativas".

"Este es un lugar bastante complejo, donde frecuentemente estamos viendo nuevos fenómenos criminales que parten acá, y uno ve que se desplazan después a otros sectores de nuestra comuna: secuestros y extorsiones bastante complejas de crimen organizado", señaló Muñoz, subrayando la urgencia de mantener la presencia policial de forma permanente.

Estrategia de alcance nacional

Desde la Policía de Investigaciones confirmaron que este procedimiento en Estación Central es solo el inicio de una serie de fiscalizaciones que se extenderán a lo largo de la Región Metropolitana y las demás regiones del país.

El objetivo es desarticular los focos donde el crimen organizado intenta establecerse mediante el uso de identidades falsas o la falta de registros migratorios.