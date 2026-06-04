Personal de aseo halló un cráneo humano en punto de reciclaje en Concepción

Trabajadores de mantenimiento de la comuna de Concepción (Región del Biobío) hallaron este jueves un cráneo humano mientras realizaban labores de limpieza en un punto de reciclaje ubicado en el sector Lomas de San Sebastián.

Según información policial, la estructura ósea se encontraba protegida por una especie de nido de paja al interior de una caja de cartón, la cual fue abandonada en el exterior de los contenedores de reciclaje.

El hallazgo activó de inmediato los protocolos de emergencia, movilizando a Carabineros y a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Personal de la empresa Solo Verde, que presta servicio de mantención de las áreas verdes del municipio de Concepción, hoy día aproximadamente en horas de la mañana, encontró un bulto, una caja, que en su interior contenía al parecer un cráneo. Se desconoce la data de este cráneo", informó César Bobadilla, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concepción.

"Lo que tengo como antecedente preliminar es que la caja misma estaba en el exterior del container. La dinámica de cómo sucedieron los hechos es producto de los peritajes que debe realizar la PDI conforme a la instrucción que le imparta el fiscal", agregó el funcionario.

Vecinos denuncian que el punto se convirtió en vertedero

Vecinos denunciaron a Cooperativa que llevan más de dos meses solicitando el retiro del centro de reciclaje, puesto que personas externas lo utilizan para botar basura domiciliaria y desechos de todo tipo, perdiendo su propósito original.

Para intentar frenar estas incivilidades, los residentes del sector instalaron una cámara de seguridad que graba las 24 horas. Este registro audiovisual será fundamental para la investigación del Ministerio Público, ya que eventualmente permitirá identificar a la persona que abandonó la caja con los restos óseos.