Puchuncaví: Joven murió al recibir disparo de un funcionario de la PDI en confuso incidente

Un confuso incidente en las inmediaciones de la Fiesta de la Chilenidad en Puchuncaví (Región de Valparaíso) terminó con un joven fallecido por herida de bala y un funcionario de la PDI detenido.

Según información entregada por el municipio, el hecho ocurrió cuando un grupo de jóvenes ingresó por un sector no habilitado del recinto, generando una riña con daños a vehículos y agresiones a comerciantes.

En medio del altercado, el detective -que se encontraba fuera de servicio- se identificó como miembro de la PDI y utilizó su arma de fuego personal, que estaba debidamente inscrita, efectuando un disparo que causó la muerte de uno de los jóvenes.

El fiscal jefe de Quilpué, Pablo Bravo, detalló que una persona "al parecer andaba con un cuchillo", y que el detective, que "terminó con un corte en uno de sus hombros", disparó "a esta persona para defenderse, provocándole la muerte en el lugar".

"Posteriormente, él (PDI) se presentó ante Carabineros de Puchuncaví, dando cuenta de los antecedentes y de los hechos que él había cometido, procediéndose a la detención, la cual se controló el día de hoy en el Juzgado de Garantía de Quintero, disponiéndose por parte de la Fiscalía de diversas diligencias por parte de la sección OS-9 y Labocar de Carabineros , los que están llevando a cabo diversas diligencias", complementó el persecutor.

El Juzgado de Letras y Garantías de Quintero resolvió ampliar por tres días la detención del funcionario involucrado, para "efectos de contar con más antecedentes a fin de establecer bien la forma en que ocurrieron estos hechos", informó el fiscal.

La formalización de cargos quedó fijada para el día miércoles 24 de septiembre.