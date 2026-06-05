Banda golpeó a conductor para robar su vehículo, pero no lograron huir

Una banda de jóvenes propinó una dura golpiza a un hombre para robar su camioneta la madrugada de este viernes, en la comuna de Ñuñoa, pero la inexperiencia al conducir los hizo desistir del asalto.

Según el relato de la víctima, al ser abordado en calle Juan Moya, "me desesperé un poco: traté de salir, choqué la camioneta de ellos con la mía, y luego vi la pistola con la que me estaban apuntando, así que abrí la puerta y bajé".

A pesar de su cooperación, los delincuentes "me tiraron al suelo, me pegaron con la pistola en la cabeza, y me tienen que haber pateado unos 10 metros, y terminé botado".

Mientras se ponía de pie, sin embargo, la víctima vio cómo los sujetos "trataron de llevarse la camioneta pero no lograron sacar el freno de mano" y abandonaron el vehículo en el lugar.

Este hecho se indaga como parte de una especie de tour delictual, ya que existen antecedentes de que posteriormente, la misma banda asaltó a un repartidor de encomiendas, esta vez logrando huir con su auto.