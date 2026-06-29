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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Carabineros detuvo a tres sujetos que intentaron cruzar a Bolivia con autos de contrabando

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Dos de ellos fueron sorprendidos en las cercanías de un paso no habilitado en el sector de Chungará, en Arica y Parinacota, mientras que el tercero fue aprehendido en la Ruta A-93.

Carabineros detuvo a tres sujetos que intentaron cruzar a Bolivia con autos de contrabando
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La detención de los imputados se suma a otro caso ocurrido el viernes, cuando un sospechoso de contrabando de vehículos fue detenido en la zona fronteriza de Arica por intentar evadir una fiscalización.

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Carabineros detuvo el domingo a tres sujetos acusados de contrabando de dos vehículos en los sectores de Chungará y Visviri, en la zona fronteriza de la Región de Arica y Parinacota.

El primer conductor, de 45 años y de nacionalidad boliviana, fue sorprendido por personal de la Tenencia Chungará durante un patrullaje preventivo.

El sujeto conducía un vehículo de color blanco que se disponía a cruzar hacia Bolivia por un paso no habilitado, ubicado a la altura del Hito XVIII, pero fue detenido por los funcionarios bajo cargos por el delito de contrabando.

El imputado, que iba a bordo de un vehículo de marca Honda, modelo FIT (sin encargo por robo), no registra detenciones anteriores.

Procedimiento en Visviri

El segundo procedimiento fue realizado por personal de la Tenencia Visviri, quienes interceptaron un automóvil de color verde durante un patrullaje de soberanía. El vehículo fue fiscalizado a la altura del kilómetro 42 de la Ruta A-93, en el acceso de un paso no habilitado que conduce a Bolivia.

Los detenidos también son bolivianos: uno de 17 años -que no portaba cédula de identidad- y otro de 26, quienes se encuentran de manera irregular en el país, pero no mantienen antecedentes penales.

Los sospechosos conducían un automóvil Toyota modelo Funcargo, sin encargo vigente por robo, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

Estas tres detenciones se suman a la captura de otro ciudadano boliviano acusado de contrabando de un vehículo menor en el sector de Chungará.

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