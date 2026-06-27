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Tópicos: País | Región de Arica

Detienen a conductor que intentaba cruzar a Bolivia con vehículo de contrabando

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

El procedimiento fue realizado por personal de la Tenencia Chungará durante un patrullaje fronterizo en el altiplano.

Detienen a conductor que intentaba cruzar a Bolivia con vehículo de contrabando
 ATON (Referencial)

Según Carabineros, el vehículo sería trasladado a territorio boliviano para su presunta comercialización irregular.
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Carabineros detuvo a un ciudadano boliviano acusado de contrabando de un vehículo menor, tras un procedimiento realizado en la zona fronteriza de la Región de Arica y Parinacota.

El hecho ocurrió cerca de las 18:20 horas del viernes, cuando personal de la Tenencia Chungará realizaba un patrullaje preventivo y detectó un automóvil negro cuyo conductor intentó evadir la fiscalización.

Según los antecedentes policiales, el hombre se internó por la pampa en dirección a la frontera, por lo que los funcionarios iniciaron un seguimiento controlado a distancia.

El vehículo fue interceptado en las cercanías de un paso no habilitado, a pocos metros de concretar el cruce hacia territorio boliviano.

Tras la fiscalización, Carabineros detuvo al conductor, identificado como Juan Carlos Apaza, de nacionalidad boliviana y sin antecedentes policiales. Además, se constató que la documentación del vehículo se encontraba vencida.

De acuerdo con la institución, el móvil tenía como destino Bolivia, donde presuntamente sería comercializado de manera irregular, por lo que se configuró el delito de contrabando.

El imputado pasará este sábado a control de detención.

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