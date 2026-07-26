Cuatro sujetos armados protagonizaron un portonazo en Colina

Un hombre de 44 años fue víctima de un portonazo mientras esperaba a bordo de su vehículo para ingresar a un condominio del sector Santa Cecilia, en la comuna de Colina.

Según informó la Fiscalía Centro Norte, la víctima fue abordada por cuatro sujetos que portaban un cuchillo, una pistola y un arma de fuego larga.

El fiscal Felipe Olivari detalló que el hombre fue "abordado por cuatro sujetos jóvenes, todos armados, quienes comienzan a golpear los vidrios del automóvil con el objeto de que la víctima descienda".

"Finalmente, intimidándolo, lo sacan a la fuerza del vehículo, lo amenazan de muerte, lo botan al piso y le dan golpes de pie", relató el persecutor.

Los asaltantes también le quitaron dos teléfonos celulares y escaparon en el automóvil de la víctima y en un segundo vehículo que los esperaba en las inmediaciones.

Pese a los golpes, el hombre no sufrió lesiones de gravedad y posteriormente realizó la denuncia ante Carabineros.

Las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación Policial de Carabineros, que realizará el empadronamiento de testigos y revisará las cámaras de seguridad para determinar la ruta de escape de los responsables.