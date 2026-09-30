Delincuente chileno trató de arrancar a pie por una autopista: fue atropellado

Un delincuente fue atropellado este miércoles al intentar una temeraria huida a pie por la Autopista Vespucio Norte.

En la caletera de Américo Vespucio, entre camino Lo Boza y Lo Echevers, en la comuna de Renca, se registró una encerrona y el robo de un camión que transportaba electrodomésticos.

"El rápido actuar de Carabineros permitió, de inmediato, detener al chofer (el delincuente que quedó al volante) y a su acompañante en este camión", relató el capitán Héctor Fuentes.

En ese momento, "desde un vehículo que se encontraba en la parte trasera de este camión (haciendo aparentemente de escolta) descendió una gran cantidad de sujetos que se dieron a la fuga en diferentes direcciones".

"Personal de Carabineros logró la detención de tres sujetos, y el cuarto de ellos cruzó la Autopista (Vespucio Norte a esa altura) y fue impactado por un furgón particular, sufriendo lesiones de gravedad. Se encuentra internado en estos momentos en el Hospital Félix Bulnes", detalló el oficial.

Todos los detenidos son chilenos y tienen antecedentes por distintos delitos. Uno de ellos es menor de edad y tiene 16 años.

Tanto el camión sustraído como las especies que portaba fueron recuperados íntegramente, y el "vehículo escolta" no tenía encargo por robo, se indicó.