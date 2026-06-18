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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Ercilla: Carabineros recuperó camioneta robada en violento asalto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Carabineros recuperó este jueves una camioneta que fue robada durante un violento asalto ocurrido recientemente en la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía.

El vehículo se encontraba oculto entre matorrales ubicados en un sector rural, según informó la Unidad de Control de Orden Público (COP) de Pailahueque.

Tras el hallazgo, se dispuso de un vehículo blindado de Carabineros para escoltar a la camioneta hasta un cuartel ubicado en las cercanías de la Ruta 5 Sur.

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