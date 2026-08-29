Joven delincuente fue detenido en Lo Prado tras robar un auto en Vitacura

Un delincuente de 18 años fue detenido en la comuna de Lo Prado luego de realizar el robo de un vehículo en la comuna de Vitacura.

De acuerdo a información policial, el sujeto fue localizado en la comuna poniente a través del GPS del auto y fue aprendido, logrando también la incautación de un arma de fuego presuntamente utilizada para intimidar a las víctimas: un padre y su hijo de 13 años.