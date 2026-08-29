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Joven delincuente fue detenido en Lo Prado tras robar un auto en Vitacura
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un delincuente de 18 años fue detenido en la comuna de Lo Prado luego de realizar el robo de un vehículo en la comuna de Vitacura.
De acuerdo a información policial, el sujeto fue localizado en la comuna poniente a través del GPS del auto y fue aprendido, logrando también la incautación de un arma de fuego presuntamente utilizada para intimidar a las víctimas: un padre y su hijo de 13 años.