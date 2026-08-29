Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.8°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Joven delincuente fue detenido en Lo Prado tras robar un auto en Vitacura

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un delincuente de 18 años fue detenido en la comuna de Lo Prado luego de realizar el robo de un vehículo en la comuna de Vitacura.

De acuerdo a información policial, el sujeto fue localizado en la comuna poniente a través del GPS del auto y fue aprendido, logrando también la incautación de un arma de fuego presuntamente utilizada para intimidar a las víctimas: un padre y su hijo de 13 años.

contenido de servicio
Las + leídas