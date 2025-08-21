Menor de 15 años entre los detenidos por violento robo de camión en Pudahuel

Un camión de la empresa PepsiCo fue blanco de un violento robo ocurrido este jueves en la capitalina comuna de Pudahuel.

Durante el asalto, el conductor y los peonetas del camión -que se dedica a la distribución de snacks a almacenes- fueron intimidados por al menos tres delincuentes, quienes lograron llevarse el vehículo.

Tras el robo, se inició una persecución por parte del OS-9 de Carabineros que se extendió hasta la Maipú, comuna donde los antisociales chocaron el vehículo y lograron ser detenidos. Entre los delincuentes hay un menor de 15 años.