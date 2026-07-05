Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.4°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Ñuñoa: Mujer fue víctima de una encerrona a manos de cuatro sujetos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cuatro sujetos intimidaron a una mujer para robarle su vehículo mientras permanecía detenida en calle Brumas, en la comuna de Ñuñoa.

La inspectora Bianca González, de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente de la PDI (unidad especializada que quedó de cargo de las diligencias), detalló que los individuos se movilizaban en un Chevrolet Spark gris, desde el cual descendieron para abordar a la víctima.

La funcionaria detalló que, "mediante la violencia, obligaron a descender a la víctima desde el interior de su automóvil con la finalidad de sustraerlo y huir en dirección desconocida". 

contenido de servicio
Las + leídas