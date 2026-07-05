Ñuñoa: Mujer fue víctima de una encerrona a manos de cuatro sujetos

Cuatro sujetos intimidaron a una mujer para robarle su vehículo mientras permanecía detenida en calle Brumas, en la comuna de Ñuñoa.

La inspectora Bianca González, de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente de la PDI (unidad especializada que quedó de cargo de las diligencias), detalló que los individuos se movilizaban en un Chevrolet Spark gris, desde el cual descendieron para abordar a la víctima.

La funcionaria detalló que, "mediante la violencia, obligaron a descender a la víctima desde el interior de su automóvil con la finalidad de sustraerlo y huir en dirección desconocida".