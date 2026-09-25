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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Robaron de madrugada tres camionetas municipales en Putre y ya están a la venta en Bolivia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Son ofrecidas por "chuteros" a través de redes sociales, emojis jactanciosos y burlescos mediante.

"Cancillería se tiene que poner los pantalones y tomar acciones concretas", alegó el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco.

Robaron de madrugada tres camionetas municipales en Putre y ya están a la venta en Bolivia
 Gore Arica y Parinacota

Los vehículos, dos de marca Mitsubishi y otro Toyota, son comercializados a través de Tiktok.

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Un grupo de delincuentes ingresó a dependencias de la Municipalidad de Putre, en la Región de Arica y Parinacota, y robó tres camionetas fiscales, que ya están siendo comercializadas a través de redes sociales en Bolivia.

El hecho, ocurrido en horas de la madrugada, fue denunciado de inmediato a Carabineros, que inició las diligencias correspondientes.

Sin embargo, el municipio informó que chuteros están vendiendo los vehículos -dos de ellos de marca Mitsubishi y otro Toyota- en el país vecino por medio de TikTok.

"Es cierto, es una institución (la afectada), no es una familia que se ven afectadas muchas veces, pero es una entidad que trabaja junto a las comunidades y a la población más vulnerable de nuestra región", cuestionó el delegado provincial de Parinacota, Sebastián Huarte.

La autoridad indicó que ayer se reunió "con el delegado regional, Carabineros, el Ejército y el gobernador, analizando la nueva tecnología y también las nuevas estrategias para enfrentar el contrabando y el robo de vehículos. Toda la información se la estamos haciendo llegar a Cancillería, porque los delitos que se cometen en nuestro país y cruzan la frontera tienen que ser perseguidos allá con la misma fuerza que lo hacemos nosotros".

Gobernador de Arica emplazó a Cancillería: "Se tiene que poner los pantalones"

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, lamentó el robo y dijo que la "Cancillería se tiene que poner los pantalones y tomar acciones concretas".

"No sacamos nada con fortalecer nuestras fronteras, invertir en seguridad y trabajar estratégica y coordinadamente con todas las instituciones, si en Bolivia hay impunidad, porque es un incentivo a que los delincuentes sigan cruzando vehículos por nuestras fronteras. Canciller, necesitamos respuestas ahora", fustigó.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que inició una investigación para recuperar los tres vehículos sustraídos.

El hecho recuerda a la controvertida propuesta realizada por el actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien el año pasado el año pasado planteó -cuando era candidato- la idea de legalizar los autos robados, conocidos como "chutos", siendo duramente cuestionado por parlamentarios chilenos, como Iván Moreira (UDI), quien entonces calificó la acción como incentivo al contrabando.

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