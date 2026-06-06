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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Sujetos fueron detenidos tras robar un camión e intentar atropella a un carabinero en Paine

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Dos ladrones resultaron detenidos esta mañana luego que robaran un camión de carga en la comuna de San Bernardo e intentaran atropellar a un carabinero para evadir una fiscalización en Paine.

De acuerdo a información preliminar, al pasar por el peaje Champa, de la Ruta 5 Sur, la policía intentó fiscalizarlos; sin embargo, el conductor intentó arrollar a uno de los funcionarios, quien utilizó su arma de servicio y lo hirió, provocando que perdiera el control del vehículo y chocara con una verdulería en calle Darío Pavez.

Dado lo anterior, los dos ocupantes quedaron detenidos; mientras, el conductor original del vehículo mayor fue secuestrado y abandonado por los antisocailes en la comuna de La Pintana.

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