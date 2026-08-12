Tour delictual en Maipú: Banda robó cuatro vehículos tras chocar a sus víctimas

Un grupo compuesto por al menos ocho delincuentes perpetró una violenta serie de robos de vehículos en la comuna de Maipú, logrando sustraer un total de cuatro automóviles en cuestión de minutos tras provocar una colisión intencional para frenar el tránsito de sus víctimas.

La secuencia delictiva comenzó en el sector de la caletera de Américo Vespucio con Santa Elena —en las cercanías del Mall Arauco Maipú y el sector El Rosal—, donde la banda interceptó a los conductores bloqueándoles el paso.

Rápidamente, los delincuentes bajaron armados, obligaron a las víctimas a tirarse al suelo, les quitaron sus pertenencias y golpearon severamente a algunas de ellas en el rostro.

Choque, arrastre y abandono en Pajaritos

En medio del despliegue delictivo, los antisociales provocaron un fuerte choque entre dos de los vehículos involucrados, los cuales quedaron enganchados por el impacto.

Lejos de abandonar la maniobra, los delincuentes emprendieron la huida arrastrando ambos automóviles colisionados por varios metros.

Al llegar a la intersección de Avenida Pajaritos con Américo Vespucio, la banda desistió de continuar en los autos siniestrados. En ese punto, intentaron concretar un nuevo robo bajo la modalidad de la encerrona contra otro automóvil.

Pese a que el conductor se resistió e intentó lanzar su celular lejos para evitar el robo de sus pertenencias, los sujetos lograron sustraer sus objetos de valor, aunque no se llevaron su vehículo debido a los daños que presentaba tras el choque inicial.

Finalmente, los delincuentes escaparon en dirección desconocida a bordo de un tercer automóvil sustraído, dejando abandonado en la vía pública tanto los vehículos chocados como el automóvil en el que se movilizaban originalmente.

Diagnóstico de las víctimas y peritajes

El fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Pedro Aravena, confirmó que se investiga una seguidilla de cuatro atracos bajo una misma dinámica.

"Se investigan cuatro delitos de robo con violencia, cometidos todos en la caletera de Américo Vespucio en la comuna de Maipú, afectando a cuatro vehículos sustraídos por una banda de alrededor de ocho sujetos. Se movilizaban en un vehículo de color rojo e irrumpieron alrededor de las 22:00 horas mediante un procedimiento bastante parecido: la concurrencia de sujetos armados y la utilización del auto para impactar a las víctimas", detalló.

Respecto al operativo y el estado de los afectados, el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada de Carabineros, teniente Francisco Cantanero, detalló que "hubo intimidación con armas de fuego y golpes a las víctimas. Mantenemos una víctima con lesiones en la frente producto de un golpe con objeto contundente".

Una de las víctimas más golpeadas debió ser trasladada a la Clínica Indisa, donde se confirmó que presenta lesiones de carácter grave en el rostro.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para identificar y dar con el paradero de los integrantes de la banda.