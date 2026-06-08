Camión con dos toneladas de carne fue robado y recuperado en un santiamén

Un camión frigorífico cargado con dos toneladas de carne fue robado y recuperado este lunes, en Quinta Normal, en un lapso de apenas ocho minutos.

El atraco ocurrió en la calle Radal: "Mientras un camión frigorífico descargaba carne en una carnicería, (cinco) delincuentes (armados) intimidaron a los trabajadores sustrayendo la totalidad de la carga y, obviamente, el camión (que la contenía)", explicó el mayor de Carabineros Daniel Barrera.

"A minutos de que se cometiera el ilícito, funcionarios de la 22a Comisaría que realizaban patrullajes preventivos fueron advertidos por las víctimas, iniciándose inmediatamente la búsqueda de este camión, y desde el momento que ocurrió el hecho hasta que se recuperó el camión transcurrieron no más de ocho minutos", añadió el oficial, destacando que "se logró recuperar prácticamente la totalidad de la carga".

La máquina fue ubicada en la intersección de Salvador Gutiérrez con Lo Amor, en momentos en que los hechores estaban realizando el trasvasije de la carne hacia un furgón que utilizaron para perpetrar el atraco.

Ante la presencia policial, huyeron dejando el camión abandonado.