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Tópicos: País | Policial | Robos

Carabinero fue baleado durante encerrona en La Florida

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El uniformado permanece grave, aunque fuera de riesgo vital, según autoridades.

Carabinero fue baleado durante encerrona en La Florida
 ATON (referencial)

El afectado recibió al menos cuatro impactos de bala.

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Un funcionario de Carabineros de 28 años resultó baleado durante la noche de este jueves en la capitalina comuna de La Florida, luego de ser víctima de una encerrona perpetrada por un grupo de delincuentes.

El hecho ocurrió en calle Santa Julia, cuando los antisociales intentaron quitarle el vehículo al uniformado, que se encontraba con su vestimenta de la institución al momento del hecho.

Según la información policial, al detectar los delincuentes que se trataba de un carabinero, "comenzaron a percutar disparos inmediatamente", recibiendo cuatro impactos.

Tras el ataque, el funcionario uniformado fue trasladado hasta el Hospital de Carabineros, donde permanece internado.

Delegado Codina confirmó que está fuera de riesgo vital

Hasta el recinto asistencial llegó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, quien informó que, pese al violento ataque, el uniformado "está fuera de riesgo vital".

"Estuve recién compartiendo con la familia. Iba él concurriendo también a buscar a su hijo, saliendo del supermercado. En ese momento estaba esperando a su pareja", señaló la autoridad.

El reporte indica que el funcionario mantiene lesiones graves, aunque sin riesgo vital.

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