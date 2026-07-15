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Tópicos: País | Policial | Robos

Carabineros detuvo a banda vinculada con robo reciente a ChileTabacos

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La captura de dos hombres por porte ilegal de armas llevó a dar con otros dos sujetos por almacenar cajetillas de cigarros.

Se trata de una agrupación que operaba en Maipú, y presuntamente asaltó a la mentada empresa el lunes.

Carabineros detuvo a banda vinculada con robo reciente a ChileTabacos
 ATON (archivo)

Los cuatro detenidos enfrentarán a la Justicia este miércoles.

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Tras una serie de procedimientos, Carabineros logró desarticular una banda delictual que operaba en la comuna de Maipú, la que se supuestamente perpetró un robo en la empresa ChileTabacos el pasado lunes.

Las diligencias comenzaron este martes, con la detención de un hombre que fue sorprendido en la vía pública portando un arma de fuego marca Glock, así como un cargador extendido con 40 cartuchos calibre 9 mm.

Posteriormente, ingresos en domicilios asociados con ese sujeto permitieron detener a una segunda persona, y también recuperar dos chalecos antibalas y una escopeta.

El operativo continuó con tres allanamientos realizados este miércoles, que culminaron con la captura de otros dos hombres, por el almacenamiento de cajetillas de cigarros "vinculadas al delito de robo con intimidación que afectó a la empresa ChileTabacos el 13 de julio de 2026", indicó la teniente Savka Herrera, del Departamento SEBV de Carabineros.

Además, estos últimos procedimientos permitieron la incautación de un vehículo.

Todos los sujetos -de 29, 28, 33 y 24 años, respectivamente- registran antecedentes policiales, y uno de ellos contaba con una orden de detención vigente.

Serán formalizados durante esta jornada por los delitos de infracción a la Ley de Armas, robo con intimidación, receptación de vehículos y de especies.

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