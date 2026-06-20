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Tópicos: País | Policial | Robos

Carabineros recuperó camión robado en Maipú con carga de 110 millones de pesos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los antisociales sustrajeron especies electrónicas mediante la intimidación directa al conductor del vehículo de transporte.

Dos sujetos con amplio prontuario fueron detenidos en Cerro Navia.

Carabineros recuperó camión robado en Maipú con carga de 110 millones de pesos
 ATON (referencial).

El rápido actuar policial y el monitoreo a través de cámaras de televigilancia permitieron rastrear la ruta de escape hacia el sector norponiente de la capital.

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Carabineros detuvo a dos delincuentes y recuperó un cargamento de artículos electrónicos avaluado en más de 110 millones de pesos, tras un violento robo con intimidación que se inició en Maipú y terminó en Cerro Navia.

El operativo, coordinado mediante cámaras de seguridad, permitió frustrar el atraco perpetrado por una banda de al menos cinco sujetos, quienes interceptaron el camión en la intersección de la Autopista del Sol con Américo Vespucio antes de ser capturados en flagrancia mientras intentaban forzar los sellos de seguridad.

Tras el monitoreo a través de cámaras de televigilancia, en la comuna de Cerro Navia los efectivos policiales lograron intervenir justo cuando los individuos intentaban abrir a la fuerza la zona de carga utilizando elementos contundentes.

"Se logró la incautación de diversas especies y la detención de dos sujetos que estaban tratando de ingresar a la carga vulnerando los sellos de seguridad de la misma", detalló el teniente Fabián Lagos, perteneciente al Departamento de Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros.

Antecedentes penales y diligencias en curso

El reporte policial confirmó que el camión no sufrió daños de consideración y la totalidad de los artículos electrónicos fue recuperada sin mermas.

En el lugar se concretó la detención de dos ciudadanos chilenos, mayores de edad, quienes cuentan con un amplio prontuario policial. Según los registros, uno de ellos registraba una orden de detención vigente por delitos de la misma índole, incluyendo robo con intimidación y robo a lugar no habitado.

Ambos imputados fueron puestos a disposición de la justicia y pasarán a su respectivo control de detención durante este sábado.

En paralelo, Carabineros mantiene las investigaciones en curso para identificar y dar con el paradero de los demás sujetos involucrados en el violento atraco.

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