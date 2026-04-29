Rebeca, abuela del niño de siete años que recibió un disparo durante un violento asalto ocurrido ayer en la comuna de La Cruz (Región de Valparaíso), relató el crudo momento en que los delincuentes ingresaron armados a su parcela.

"Realmente fue una cosa que nunca me la hubiese imaginado", manifestó la mujer, quien se encontraba -junto a su marido, también adulto mayor- al cuidado del pequeño en el momento en que ocurrió el robo.

El menor fue trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde se mantiene en condición estable, pese a la gravedad de su lesión.

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