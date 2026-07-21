Detective frustró robo a la salida de banco en San Miguel: Baleó a tres delincuentes

Una funcionaria de la PDI frustró un robo bajo la modalidad de "salida de banco" en una sucursal ubicada en Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, donde sujetos asaltaron a una mujer que había retirado tres millones de pesos en efectivo.

El grupo huyó a bordo de un vehículo luego del robo, situación que fue percatada por la detective, quien se interpuso en su trayectoria, siendo embestida. Sin embargo, se aferró al capot del vehículo, desde donde disparó en múltiples ocasiones contra los antisociales, hiriendo a tres de ellos.

La acción de la funcionaria de la Brigada de Homicidios permitió la detención de los delincuentes: uno de ellos permanece en riesgo vital debido a los disparos que recibió.