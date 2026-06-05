Madre víctima de turbazo en Puente Alto: "Me pasaban la pistola por la cara todo el rato"

Cuatro delincuentes armados protagonizaron un turbazo durante la madrugada de este viernes en una vivienda de calle Alcalde Manuel Muñoz Bahamondes, en la comuna de Puente Alto.

Tras forzar la reja de acceso y derribar la puerta principal, amenazaron a una familia y escaparon con diversas especies y el vehículo familiar.

En el interior se encontraba un matrimonio junto a sus dos hijas, de 9 y 16 años. De acuerdo con los antecedentes preliminares, los sujetos actuaron armados y obligaron a todos los integrantes de la familia a tenderse en el suelo mientras registraban el domicilio en busca de dinero y especies de valor.

"A mis hijas y a mí nos tiraron al piso inmediatamente. Nos apuntaron y lo que nos pedían era dinero, (decían) que ellos 'sabían que yo tenía dinero'. Pero yo no tengo dinero, no tenía nada. Y como me vieron que tenía un anillo de oro, me pidieron más joyas", relató la dueña de casa.

Durante el asalto, la mujer resultó lesionada al recibir un golpe con la empuñadura de un arma de fuego. Además, denunció que los delincuentes la amenazaron de muerte mientras revisaban el inmueble.

"Fue uno el que nos quedó apuntando y los otros tres o cuatro estaban hurgueteando toda la casa. Y ahí él en un momento se enojó porque uno le dijo: 'Ya, no está cooperando, pásale un balazo, pásale un balazo'. Y ahí el tipo me pegó con la pistola en la oreja y me pasaba la pistola todo el rato por la cara", relató.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones realizaron diligencias para esclarecer la dinámica del delito e identificar a los responsables, quienes hasta ahora permanecen prófugos.