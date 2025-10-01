Pudahuel: Asaltaron a una familia con destornilladores y le robaron 50 millones

Un nuevo y violento caso de asalto con el método del "turbazo" se registró durante la madrugada de este martes en un domicilio de la comuna capitalina de Pudahuel.

Cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en calle Las Flores y procedieron a intimidar a un matrimonio que se encontraba en su interior.

Los asaltantes utilizaron destornilladores como arma para amenazar a las víctimas, a quienes les sustrajeron objetos de valor, diversos artículos electrónicos y, además, los dos vehículos de la familia.

Tras concretar el ilícito, los sujetos huyeron del lugar con las especies robadas y los automóviles.

Según la primera cuantificación entregada, el avalúo de las especies sustraídas asciende a aproximadamente 50 millones de pesos.

El hecho está siendo investigado por Carabineros para dar con el paradero de los asaltantes y recuperar los bienes.