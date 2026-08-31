Pudahuel: delincuentes chocaron contra un poste tras asaltar a transeúnte en auto robado

Carabineros desplegó un procedimiento policial este lunes en la comuna de Pudahuel tras el hallazgo de un automóvil en calle Austral, el cual mantenía un encargo vigente por robo desde el domingo.

De acuerdo con la información policial, el vehículo era utilizado por una banda de delincuentes -presuntamente los mismos autores de la sustracción- para cometer asaltos a peatones en el sector.

Durante esta mañana, los ocupantes le robaron el teléfono celular a una mujer de 64 años en la vía pública. Al emprender la huida a alta velocidad, el conductor perdió el control del automóvil y chocó contra un poste del alumbrado público.

"Venía de vuelta del consultorio, se me acercó un joven de frente y me dijo: 'Entrégalo'. Le respondí: '¿Qué te voy a entregar? Y empezó a forcejear conmigo y me quitó el teléfono (...) Le tiré el pelo y le (exigí) que me lo entregara", aseveró la afectada.

La misma víctima añadió que otras personas también han sido asaltadas en ese sector.

Personal de Carabineros coordinó el retiro del vehículo para trasladarlo a una unidad comisarial y gestionar la devolución a su propietario, mientras se levantan las diligencias para dar con los responsables del atraco, que huyeron a pie.