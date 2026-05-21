Seis delincuentes detenidos en servicentro tras turbazo en Maipú

Seis delincuentes fueron detenidos en un servicentro luego de realizar un turbazo en una farmacia en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, los sujetos llegaron hasta la intersección de Avenida El Rosal con Ingeniero Eduardo Domínguez, donde intimidaron al personal de la farmacia con un arma de fuego para sustraer diversas especies y, posteriormente, huir del lugar.

El hecho motivó un operativo de Carabineros que dio con los sujetos y la totalidad de las especies en un servicentro, ubicado en Avenida El Rosal con Américo Vespucio.

El capitán Pablo Letelier, oficial de ronda Rinconada, precisó que "se efectuó un 'plan candado', realizando el cierre de las principales arterias del sector, logrando la detención de estos seis sujetos".

"El vehículo efectivamente tendría patentes adulteradas y además mantendría encargo por el delito de robo", afirmó.

De los seis detenidos, dos son menores de edad. Todos de nacionalidad chilena, con antecedentes y uno de estos mantiene una orden de detención vigente.

Asimismo, serían sospechosos de participar de otro turbazo de similares características en una farmacia ubicada en calle Toesca, en la comuna de Santiago.