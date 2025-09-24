Sujetos simularon allanamiento y robaron 60 celulares en departamento de Santiago

Cuatro sujetos armados perpetraron un robo en un departamento de Santiago, luego de hacerse pasar por funcionarios de Carabineros y simular un allanamiento.

El inmueble afectado se ubica en un edificio de la calle Morandé, donde los antisociales -disfrazados con logo y ropa institucional de Carabineros- dijeron al conserje que deben efectuar un operativo de decomiso de celulares ilegales.

Posteriormente, subieron al segundo piso, forzaron la puerta de ingreso e intimidaron a los residentes: una familia de comerciantes que vendía teléfonos.

Los sujetos se llevaron 60 de los aparatos y dinero en efectivo, todo avaluado en 16 millones de pesos.

El fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivarí, afirmó que los ladrones "tenían jockey, polera, pantalón, todo de color verde y con los logos institucionales. Iban armados, además".

Se investiga el nivel de planificación que tuvo el robo, ya que los sujetos, antes de subir, sustrajeron el DVR de las cámaras de vigilancia para no dejar evidencia.

Personal del OS-9 y de Labocar de Carabineros investigarán el hecho.