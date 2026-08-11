Turba de 10 delincuentes concretó millonario robo a joyería en el centro de Santiago

Una banda compuesta por 10 delincuentes concretó un violento robo en una joyería ubicada en una galería de Diagonal Cervantes, a pasos de la Plaza de Armas, en Santiago Centro.

Los asaltantes forzaron cinco rejas de seguridad en el séptimo piso para sustraer una caja fuerte con aproximadamente 80 millones de pesos en efectivo.

El dueño de la joyería relató que era "un grupo como de 10 sujetos con parkas, ropa gruesa, gorros, algunos con máscaras y moviéndose todos más o menos diligentes, al principio bien furtivos, como no meter mucha bulla para el ingreso, hasta que el momento que empezaron a abrir las rejas y ahí ya se notó que empezaron a meter más bulla".

"Violentaron las rejas de acceso y entraron a mi oficina violentando las dos puertas de ingreso. Unos se quedaron afuera sujetando las puertas, otros mirando, y enseguida entraron a la oficina y sacaron la caja fuerte", señaló la víctima.

Tras concretar el atraco, los involucrados escaparon a bordo de un solo automóvil, intentando atropellar a un carabinero de punto fijo que hizo uso de su arma de servicio para repeler el ataque sin lograr detener la huida de la turba.

El dueño de la joyería denunció haber sufrido un delito de similares características hace siete meses.