"Turbazo" en Lo Espejo: Detienen a dos asaltantes tras ser identificados por las víctimas

Un violento asalto conocido como "turbazo" ocurrió en la comuna capitalina de Lo Espejo, donde alrededor de 10 delincuentes a bordo de tres vehículos —dos autos y una motocicleta— asaltaron una vivienda.

Los sujetos, armados con cuchillos y armas de fuego, ingresaron a la propiedad y amenazaron y golpearon a las dos personas que se encontraban en su interior.

"En el interior proceden a sustraer especies para posteriormente, luego de golpear a los ocupantes del inmueble, retirarse en una dirección desconocida", detalló el mayor Luis Segura, comisario de la 11ª Comisaría de Lo Espejo,

Las víctimas se comunicaron con Carabineros, quienes llegaron rápidamente al lugar de los hechos.

Mientras los policías tomaban los antecedentes y trasladaban a los afectados para que constataran lesiones, estos últimos se percataron de que dos sujetos a bordo de la misma moto utilizada en el asalto circulaban por el sector. Las víctimas los identificaron y alertaron a los efectivos, quienes procedieron a detenerlos.

Los dos detenidos, que portaban un arma blanca al momento de su captura, fueron trasladados a una unidad policial.

Carabineros continúa las diligencias para dar con el paradero del resto de los integrantes de la banda que participó en este asalto.