"Turbazo" en San Bernardo: Delincuentes fingieron ser policías y dispararon a dueño de casa

Un hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado por delincuentes que protagonizaron un violento robo -bajo la modalidad de "turbazo"- a su domicilio, ubicado en el pasaje Juan Espina, en la capitalina comuna de San Bernardo.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo luego de que la víctima llegara a su hogar, momento en que aparecieron dos vehículos desde los cuales descendieron al menos cinco sujetos con el rostro cubierto y vestimenta similar a la de las policías.

Los antisociales golpearon a la puerta del domicilio asegurando ser funcionarios policiales y, en el momento en que el residente salió de la vivienda, los asaltantes le dispararon al menos una vez en la zona de la espalda.

Tras el ataque, los sujetos sustrajeron el teléfono celular y diversas especies personales de la víctima, para posteriormente huir del lugar. El herido, en tanto, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital El Pino, donde está siendo intervenido y permanece en riesgo vital.

El fiscal Sebastián Neme precisó que "le propinan dos disparos certeros: uno a la altura del abdomen y otro a la altura de la región torácica; huyendo posteriormente, sustrayéndole antes un teléfono celular marca iPhone".

Personal especializado del OS9 de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) realizan peritajes en el lugar para dar con el paradero de los responsables.