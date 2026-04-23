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Tópicos: País | Policial | Robos

Violento robo a una casa en Colina terminó con el propietario baleado y en estado grave

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima se resistió al asalto y fue atacada a disparos.

Violento robo a una casa en Colina terminó con el propietario baleado y en estado grave
 ATON (referencial)

Carabineros realiza un operativo para dar con el paradero de los delincuentes.

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Un violento robo contra una casa ubicada en el pasaje San José, en la comuna de Colina, terminó con el propietario baleado y en estado grave.

Según información policial, el hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando un grupo de delincuentes armados -con el rostro cubierto- ingresó al domicilio, en el que se encontraba una mujer junto a su padre.

Fue en ese momento en que los asaltantes intimidaron a las víctimas para sustraer relojes y joyas pertenecientes al hombre. Sin embargo, el dueño de casa se opuso al robo y recibió un tiro en la pierna derecha, que le provocó lesiones de carácter grave.

Los antisociales huyeron tras concretar el robo, mientras que el afectado fue trasladado hasta la Clínica Alemana, ubicada en el sector de Chicureo, donde se encuentra internado.

Carabineros realiza un operativo para dar con el paradero de los delincuentes.

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