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La novedosa formación de Colo Colo para visitar a U. de Concepción en la Liga de Primera

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Este domingo, Colo Colo visitará a Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la fecha 11 de la Liga de Primera. Esta será la probable formación de los albos, dirigidos por Fernando Ortiz.

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