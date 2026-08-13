Carabineros indaga presunto secuestro de adolescente en Pudahuel

Carabineros indaga el presunto secuestro de una adolescente que, tras pasar dos días desaparecida, fue hallada con vida la noche de este jueves en una casa de Pudahuel.

La familia de la menor de edad -que reside en la misma comuna- ingresó una denuncia de presunta desgracia el pasado martes, y después de divulgar el caso en internet, recibió varios llamados durante esta jornada.

Uno de ellos correspondió a una persona anónima, quien "dijo que la niña estaba secuestrada en una casa" de Pudahuel, según la madre de la adolescente.

"Difundí mucho la foto de mi hija en redes sociales, y hubo muchos llamados de que la niña estaba distintos lados, pero sospechábamos que estaba en esa casa", aseveró la afectada.

Finalmente, la familia concurrió al domicilio indicado junto a personal de Carabineros y de seguridad municipal, y confirmaron que la menor estaba allí.

El operativo policial en ese sector se mantiene en desarrollo.