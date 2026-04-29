Tras una semana, fue liberado el octogenario empresario secuestrado en San Miguel
El ECOH de la Fiscalía confirmó el hallazgo con vida del hombre de 84 años, quien fue interceptado por desconocidos el pasado 15 de abril cerca de su hogar.
Durante los días de encierro, existía máxima alerta debido a su avanzada edad y su dependencia a la insulina para tratar afecciones médicas crónicas.
El miércoles pasado, la víctima fue abordada por al menos tres vehículos mientras regresaba a su casa y fue obligada a subir a uno de ellos.