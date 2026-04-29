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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Tras una semana, fue liberado el octogenario empresario secuestrado en San Miguel

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El ECOH de la Fiscalía confirmó el hallazgo con vida del hombre de 84 años, quien fue interceptado por desconocidos el pasado 15 de abril cerca de su hogar.

Durante los días de encierro, existía máxima alerta debido a su avanzada edad y su dependencia a la insulina para tratar afecciones médicas crónicas.

Tras una semana, fue liberado el octogenario empresario secuestrado en San Miguel
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El miércoles pasado, la víctima fue abordada por al menos tres vehículos mientras regresaba a su casa y fue obligada a subir a uno de ellos.
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Tras una semana de incertidumbre, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana confirmó este miércoles la liberación con vida del empresario ferretero de 84 años que había sido secuestrado el pasado 15 de abril en la comuna capitalina de San Miguel.

El adulto mayor fue raptado por desconocidos en las cercanías de su domicilio, ubicado en la calle Ricardo Morales. Debido a su avanzada edad y a su condición de insulinodependiente, existía una alta preocupación por su estado de salud durante los días de cautiverio.

"En el caso del secuestro de la semana pasada registrado en la comuna de San Miguel, tras intensa labor de Fiscalía ECOH con BIPE Antisecuestros de la PDI, se informa que la víctima de 84 años fue liberada con vida y en estos momentos se está verificando su estado de salud", indicó la mencionada unidad del Ministerio Público en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades han mantenido absoluta reserva sobre los detalles del proceso.

No se ha revelado si la liberación fue producto de un rescate policial o de un pago realizado por la familia, ni tampoco si existen personas detenidas tras el operativo.

El jueves pasado, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, había señalado que el empresario secuestrado se encontraba "en buenas condiciones".

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