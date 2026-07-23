Seguía libre con tres órdenes vigentes: Detienen a sospechoso de homicidio y femicidio frustrado

Un hombre de 50 años fue detenido por Carabineros en Recoleta tras comprobarse que mantenía tres órdenes de detención vigentes por homicidio, femicidio no íntimo y desacato, además de ser investigado por un caso de femicidio frustrado ocurrido en la misma comuna.

La detención se produjo cerca de las 17:30 horas, mientras Carabineros realizaba controles de identidad preventivos en el marco del Plan Calle Sin Violencia. En ese contexto, los funcionarios intentaron fiscalizar al hombre en la intersección de Hubert Benítez con Las Vertientes, pero este escapó del lugar y fue alcanzado pocas cuadras más adelante.

Tras ser trasladado a una unidad policial, los funcionarios verificaron su identidad y confirmaron que registraba tres órdenes de detención pendientes. La capitán Carolina Rosales explicó que estas correspondían a los delitos de homicidio, femicidio no íntimo y desacato.

La oficial agregó que el detenido también era investigado por un caso de femicidio frustrado ocurrido en marzo de este año en Recoleta, cuando presuntamente atacó a su expareja lanzando bombas Molotov contra la vivienda donde se encontraba la víctima.

A raíz del ataque, la mujer sufrió quemaduras de gravedad y el inmueble resultó completamente destruido por el incendio.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado quedó a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.