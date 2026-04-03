Seis detenidos por adulterar alimentos caducados en bodega: Reimprimían fecha de vencimiento

Carabineros detectó un grave riesgo sanitario durante diligencias investigativas en un domicilio de la comuna de La Pintana, donde se adulteraban alimentos vencidos.

Seis personas fueron detenidas luego de que los uniformados descubrieran una bodega clandestina dedicada a la modificación de la fecha de vencimiento, localizada en un inmueble en el Pasaje Los Ginkos.

De acuerdo con los antecedentes, los responsables trabajaban con alimentos vencidos, eliminando sus fechas de caducidad para posteriormente reimprimir nuevas fechas de elaboración mediante maquinaria especializada, con el objetivo de reinsertarlos en el mercado.

Al respecto, el mayor de Carabineros Alexis Durán informó que "personal del Departamento OS9 realizó una diligencia de entrada y registro de un inmueble. Logró constatar que en el interior se mantenía gran cantidad de productos. Estos productos, al verificarlos, mantenían su fecha vencida".

Añadió que los imputados "con acetona borraban la fecha de elaboración y de vencimiento, y en otra dependencia había una máquina láser con la que colocaban una nueva fecha que no era la original".

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la justicia por infracciones al código sanitario, mientras continúan las diligencias para establecer el alcance de la distribución de los productos adulterados y determinar eventuales responsabilidades adicionales en esta cadena ilegal de comercialización.