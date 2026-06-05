Colina: Dispararon 20 veces contra un auto y su joven ocupante quedó en riesgo vital

Un joven de 21 años quedó en riesgo vital tras ser baleado mientras se encontraba en los asientos traseros de un vehículo estacionado, en la comuna de Colina.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detalló que al lugar del suceso llegó un atacante que "empezó a disparar con un arma de fuego en múltiples oportunidades en contra de un vehículo estacionado: alrededor de 20 veces y, producto de aquello, resultó lesionado un ciudadano chileno de 21 años".

Respecto al estado de salud del afectado, el persecutor indicó que recibió "un balazo en la zona de la espalda, y finalmente termina alojado el proyectil en su zona pélvica".